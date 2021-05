Het Asseneeds dialect: "tijmoes" is tijm, een "ponker" is een gierigaard en een "platte zeuge" is een pissebed

Als je last hebt van "worpen" dan heb je last van wratjes, zo blijkt. "De 'worpe' is een verbastering van 'warte' of 'worte'", zegt De Tier. "In het Nederlands is het wrat, daar is de 'r' versprongen in het woord. In de buurt van Assenede is het vermoedelijk zo dat 'worte' ook 'worke' zou kunnen geweest zijn, wat niet ver ligt van 'worpe'. De 'k' en de 'p' liggen vrij dicht bij elkaar daar. Het is verwant met het Latijnse 'verruca' dat wrat betekent en dat oorspronkelijk 'een verhoogde plaats' betekent."