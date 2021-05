Laatste dag van de IJsheiligen: Ideale moment om je moestuin aan te leggen? 

Veel mensen wachten met het aanleggen van hun tuin tot na de IJsheiligen. Planten zouden vanaf dan beter groeien. Terecht of niet? Volgens tuinaannemer Kevin D'Hondt klopt die stelling, maar hij nuanceert. "IJsheiligen is vooral belangrijk voor moestuinen. Het plantenseizoen is afgelopen; als je een haag of boom wil aanplanten met een wortel of kluit, ben je grandioos te laat. Wanneer de planten in een pot staan, kan je ze wel het hele jaar door planten."