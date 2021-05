Italiaanse oud-minister Matteo Salvini hoeft niet terecht te staan voor het vasthouden van migranten op een schip

Vorige maand nog oordeelde een andere rechter in een gelijkaardige zaak dat Salvini zich wél voor het gerecht moet verantwoorden. Die zaak draait rond een schip van de Spaanse hulporganisatie Open Arms. Ook dat schip mocht niet binnenvaren in een Italiaanse haven, en bleef bijna drie weken lang ronddobberen met 147 geredde mensen aan boord. Sommigen sprongen uit wanhoop in zee. De eerste zitting in die zaak heeft plaats op 15 september in de Siciliaanse hoofdstad Palermo.