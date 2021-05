Jo met de Banjo promoot wandelvoetbal: "Ideaal om buiten te komen en te bewegen"

Jo Declerq is pas op zijn 19de beginnen voetballen. "Ik speelde toen bij een caféploeg van de Cutter op de Vismarkt in Leuven. Ik heb me altijd wel verzorgd, zo ben ik eigenlijk een loper. Ik moet me soms inhouden bij wandelvoetbal. Maar ik heb niet de beste voetbaltechniek. Nu speel ik bij de OHL Old Stars elke dinsdag om 14 uur. We spelen soms tornooien, tot in Nederland. Het is echt een aanrader waardoor mensen die al lang niet meer voetballen toch weer kunnen scoren."