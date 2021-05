Kinderrechtencommissaris herhaalt oproep: "Mondmaskers voor kinderen in lagere school moeten zo snel mogelijk verdwijnen""

Volgens infectiologe Erika Vlieghe is het nog te vroeg om het mondmasker niet langer te verplichten in de lagere school. Zij ziet voldoende redenen om het masker toch te behouden. "We zijn er nog niet en het aantal besmettingen in klassen nemen toe. Risico's en ongemakken moeten de hele tijd tegenover elkaar afgewogen worden."

