China zet met succes eigen robotwagentje op de planeet Mars

Maar nu dus goed nieuws voor de Chinezen. Al was het wel even wachten op de landingspoging. De Chinese ruimtesonde Tianwen-1 (Chinees voor 'vragen aan de hemel') is al in juli gelanceerd en cirkelt sinds februari in een baan rond Mars. Van daaruit werd de uitgekozen landingplaats in detail bestudeerd: Utopia Planitia, een grote vlakte in een krater van 3.300 kilometer breed.

Het is op die plek dat de Chinese rover Zhurong al zeker 3 maand lang op zoek zal gaan naar water en sporen van leven. En de verwachtingen zijn hooggespannen. In 2016 maakten onderzoekers namelijk bekend dat er op die plek een gigantische ijsmassa onder het oppervlak zou liggen.