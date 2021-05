Limburgers fietsen voor Kom op tegen Kanker: "Tsjik Tsjak Vollenbak, want we blijven doorzetten"

Deze week is de actie Kom op tegen Kanker Iedereen 1000 gestart. Een broodnodige actie want elk jaar zijn er jammer genoeg nog heel veel mensen die kanker krijgen. Het doel is om 2 miljoen euro te verzamelen voor kankeronderzoek en daarvoor werden 8 fietslussen van 125 km uitgestippeld doorheen heel Vlaanderen. Twee van de deelnemers zijn de Limburgers Geert Roosen en Tom Naômé uit Heusden-Zolder. "Ikzelf heb al enkele jaren een hersentumor en Tom zijn vrouw kreeg pas ook het verdict dat ze borstkanker heeft", vertelt Roosen. "Veel tranen van verdriet, maar we hebben de handen in elkaar geslagen om hieraan deel te nemen."