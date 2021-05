Meer nieuwe woningen dan gezinnen in ons land: prijzen van woningen stijgen beperkter

400.000 nieuwe woningen kwamen er in België bij tussen 2011 en 2019. De bevolking groeide in die periode met 235.000 bijkomende gezinnen minder snel. Dat is een groot verschil in vergelijking met de tien jaar ervoor, toen de stijging ongeveer gelijk liep. In totaal zijn er nu zo'n 5,8 miljoen woningen in ons land en dat zijn er 600.000 meer dan er gezinnen zijn.

Hoe komt dat? Meer mensen investeerden in vastgoed door de lage rente, klinkt het als verklaring bij de Nationale Bank. "Mensen gaan hun portefeuille diversifiëren en bijvoorbeeld ook beleggen in de vastgoedmarkt. We zien dat het aantal eigenaars met meer dan één woning vrij sterk is toegenomen de voorbije jaren", zegt econoom Geert Langenus.

Dat heeft een verrassend effect op de prijzen, zegt Langenus. "Het klinkt een beetje raar maar dat heeft als gevolg dat de prijzen zonder dat effect nog sneller zouden gestegen zijn dan nu het geval is. We denken dat dat in de afgelopen tien jaar een remmende factor is geweest op de prijsgroei."

Tijdens het voorbije coronajaar 2020 zag Langenus die prijsgroei opnieuw stijgen maar het is nog te vroeg om daar al conclusies uit te trekken, zegt hij. "We mogen geen appelen met peren vergelijken. In 2020 was het gemiddelde huis dat verkocht werd anders dan in 2019. Mensen kochten een groter huis om bijvoorbeeld een thuiswerkkantoor te kunnen inrichten. Er werden ook meer appartementen met terras verkocht als gevolg van de verschillende lockdownmaatregelen."