Brugs kamerlid: “Luchtmacht heeft meer helikopters nodig voor reddingen op zee”

Nu opereren er vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde 4 NH-90 reddingshelikopters. Maar 1 toestel zal binnenkort veel ingezet worden voor missies met een fregat van de marine. Daardoor blijven er maar 3 helikopters over voor reddingsoperaties op zee. "En dat is krap", vindt Open VLD-kamerlid Jasper Pillen: “Met amper 3 toestellen mag er niet veel mislopen. Die helikopters vragen ook heel veel onderhoud. Als er zo eentje wordt behandeld, heb je er nog 2 over. Ik vind dat toch een kritisch minimum om te kunnen garanderen dat die reddingsoperaties dan kunnen blijven plaatsvinden", zegt hij.

Echt in gevaar komen de reddingsoperaties nog niet. Want er zijn afspraken met de buurlanden voor absolute noodgevallen. Pillen pleit er ook voor om meer drones in te zetten boven zee. “Dat kan gaan van reddingsoperaties, maar ook voor allerlei soorten patrouille-observaties. Drones zal je in de toekomst echt niet meer kunnen wegdenken. Ze zullen helikopters niet vervangen, maar wel met hen samenwerken", besluit hij.