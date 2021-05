Geen mondmaskerplicht meer voor gevaccineerden, is dat een goed idee? Erika Vlieghe: "Situatie blijft uiterst fragiel"

Maar wanneer is een goed moment? In de VS is nu zo'n 36 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, een pak meer dan bij ons. "Dat lijkt me nog wat aan de lage kant", zegt Vlieghe. "We zien epidemiologisch dat de zaken beter onder controle komen van zodra je de grens van 40 à 50 procent vaccinatiegraad voorbij bent."

"Maar dan nog is de situatie uiterst fragiel, ook in de VS. Het is niet alleen in Europa dat we bezorgd zijn over de opgang van de Indiase en andere varianten", aldus de infectiologe, die erop wijst dat de beslissing in de VS wellicht vooral de bedoeling heeft om de sputterende vaccinatiecampagne een nieuwe boost te geven.