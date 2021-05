Na de Waterbus vaart nu ook een Waterlimo over de Schelde: "We willen reistijd inkorten tussen Antwerpen en Temse"

Het vervoersmiddel is duurder dan de huidige Waterbus, maar het is ook sneller. "De watertaxi's varen ongeveer 50 kilometer per uur. Zo doen we een 30-tal minuten over de hele afstand", legt initiatiefnemer Philippe Ophoff uit. "De bedoeling is om tijd te winnen en dat punt kunnen we afvinken met de Waterlimo."