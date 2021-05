Nacht van de zwaarste rellen in Israël en zwaarste bombardementen op Gaza

De Israëlische premier Netanyahu liet in een videoboodschap horen dat hij vastbesloten is om met de vijandigheden door te gaan: "Ik zei dat we Hamas een zeer zware prijs zouden laten betalen", zei hij. Van zijn kant heeft Hamas een bestand van drie uur afgewezen dat zou zijn aangeboden na bemiddeling van enkele Golfstaten. Een woordvoerder van Hamas zei dat het bereid was om het Israëlische leger "harde lessen" te leren als het zou doorgaan met een grondoffensief.