BEKIJK - Virtuoos met linkerhand: jongste halvefinalist Koningin Elisabethwedstrijd pakt uit met huzarenstukje

De halve finales duren tot en met zaterdag 15 mei; om 23 uur maakt juryvoorzitter Gilles Ledure bekend welke zes pianisten tot de finale worden toegelaten. Dat is maar half zo veel als in een gewoon wedstrijdjaar. In de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Brussel, waar de finalisten straks een week in afzondering gaan, is maar plaats om zes muzikanten helemaal coronaveilig te laten verblijven en studeren.