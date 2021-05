Nieuw boek beschrijft jeugd Lukaku: "Ze vroegen de 11-jarige Romelu zijn identiteitskaart, waar kom jij vandaan"

In "Liefde voor Lukaku" beschrijft voetbalfan en auteur Yannick Dekeukelaere het wonderverhaal van spits Romelu Lukaku. Iedereen kent zijn successen bij Anderlecht, de Rode Duivels of Inter Milaan. Maar het boek begint bij de prille jeugd van Lukaku. "Vader Roger was begin jaren 90 zijn voetbalcarrière in België gestart bij Boom. De familie Lukaku is altijd in de regio blijven hangen. De kleine Romelu is bij Boom beginnen te voetballen en kwam na een verhuizing bij Wintam terecht. Romelu was daar een zesjarig voetballertje zoals jij en ik, al ging zijn carrière pijlsnel omhoog", zegt Dekeukelaere in "Start Je Dag".