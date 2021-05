Ober uit Loppem stapt halve marathon op eerste werkdag na lockdown: "2 dagen later voelde ik de weerbots"

De ober uit Sint-Michiels werkt in het café St Elooi in Loppem. Tijdens zijn eerste werkdag na de maandenlange lockdown bleek dat hij ongeveer 27.000 stappen had gezet, goed voor 22,5 kilometer. “De dag zelf leefde ik op adrenaline, maar 2 dagen later voelde ik de weerbots. Normaal gezien heb ik nooit zware benen, maar het was gewoon te lang geleden”, zegt Therry. Therry was er zich eerder niet van bewust dat hij telkens zoveel stapte tijdens zijn werk. “Ik heb pas onlangs zo’n horloge gekocht om dat eens te weten. Ik schrok er echt van.”