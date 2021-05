Onze lentes worden steeds droger: kunnen nattere winters dat compenseren?

Huysmans ziet twee manieren voor een betere ondergrondse opslag: "We moeten het water nog beter laten infiltreren tijdens die winters en het dan goed vasthouden in de ondergrond." Het verhaal van de ontharding komt hier dus opnieuw naar boven: hoe minder verharde oppervlaktes, hoe beter de regen kan insijpelen. Bovendien gaat het tijdens de winter vaak om langere periodes van regen met minder intense regenval dan pakweg in de zomer, ideaal voor de insijpeling in de bodem. In de winter gaat er ook minder neerslag verdampen of opgenomen worden door planten en gewassen, waardoor er meer overblijft om in de bodem te infiltreren en het grondwater te voeden.

Het vasthouden zelf kan door het minder snel af te voeren via allerlei grachten en beken. De landbouw kan hieraan meewerken en kan hier zelf beter van worden, zegt Huysmans. Als we dat water beter vasthouden, worden we iets minder kwetsbaar voor droogtes: "Eigenlijk kan je zeggen dat je de impact van een droogteperiode met enkele weken kan uitstellen."