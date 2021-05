Ook dit jaar geen traditionele Fiertelommegang in Ronse: "Wandelingen in bubbels van tien mogen wel"

Opnieuw geen traditionele Fiertelommegang voor de Ronsenaars. Voor het tweede jaar op rij gooit corona roet in het eten, en dus is er een alternatieve versie uitgedacht: Op 30 mei draagt een delegatie van tien dragers een reliekwie van Sint - Hermes uit. Het stadsbestuur kan niemand verbieden om de wandelschoenen aan te trekken, maar is niet van plan wegen af te sluiten.