Foren nog niet toegelaten, maar in Ingelmunster kan je op afspraak naar een minikermis: “Met alle toeters en bellen”

Van Puyvelde geeft toe dat ze het vooral doet om zichzelf bezig te houden. “Vandaag heb ik nog geen afspraken. Maar ik ben continu beschikbaar. Mensen moeten maar bellen. Ik kijk echt uit naar 9 juni, hopelijk zijn de mensen ons niet vergeten.”

De rasechte foorkramer mist haar publiek en collega’s. “Wij zijn zeer sociale mensen, want wij zijn voortdurend op de baan van februari tot december. Ik heb nog nooit mijn eigen gemeente Ingelmunster van zo dichtbij gezien als nu. Ik mis echt het lawaai en de drukte. Zelfs mijn hond had de coronablues. Die is het zo gewoon dat hij onder de mensen was dat hij er ziek van geworden is. De dierenarts zei dat hij depressief was”, zegt ze nog altijd verbaasd.

“Het is een echte kermishond. Elke dag laat ik hem eerst achter een botsauto lopen en dan maakt hij altijd zijn ritje. Op sommige plaatsen herkennen ze sneller mijn hond dan ons”, lacht ze.