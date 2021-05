Netwerk Leerproblemen Vlaanderen roept op: "Scholen, delibereer mild voor leerlingen met leerproblemen"

Voor alle leerlingen is de coronaperiode met het afstandsonderwijs moeilijk geweest, zegt professor aan de UGent, Annemie Desoete. Maar leerlingen met leerproblemen hebben nog meer te lijden gehad van het feit dat de directe instructie door de leerkracht minder goed kon verlopen dan normaal.

“Daardoor zien we nu dat deze leerlingen minder goed presteren en bestaat het risico dat ze bijvoorbeeld tegengehouden worden om over te stappen naar het eerste leerjaar of geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, terwijl die leerlingen het in principe wel kunnen.”