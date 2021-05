Oost-Vlaamse politiezone luisterde illegaal gesprekken tussen advocaten en cliënten af, parket start onderzoek 

Niet alleen het meeluisteren is problematisch, ook het scherm waarop alle camera's worden gemonitord in het politiekantoor in kwestie is dat. Toevallige passanten konden makkelijk meekijken in de cellen en verhoorruimtes. " (...) Vanuit het lokaal van het onthaal is er een zicht op wat zich afspeelt in de cellen én de verhoorlokalen. Het beeldscherm in het lokaal van het onthaal is opgehangen op een wijze die toelaat om via het raam, vanaf de publieksparking, het scherm te bekijken. Ook dit is een niet aanvaardbare, manifest onwettige praktijk", staat er te lezen in het rapport.