In 1 maand tijd verandert Glabbeekse legerloods in een postrevalidatiecentrum 

Hoewel de bouw van het complete zorgcentrum twee jaar in beslag neemt, kunnen patiënten in de tussentijd alvast terecht in het pop-up centrum. Daar kunnen ze gebruik maken van innovatieve technologieën. "Het centrum werkt onder andere met een staprobot en allerlei technologie rond valpreventie. Zo kunnen mensen hier revalideren van bijvoorbeeld hersenaandoeningen, kanker en COVID-19", zegt voorzitter Reweghs. Na de renovatie zal er zo'n 14.000 m² aan nieuw zorgaanbod zijn in de regio.