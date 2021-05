Publiek zet Vorst Nationaal voor 50e verjaardag letterlijk in de bloemetjes: “Les Fleurs de Forest”

De lijst is lang: behalve Will Tura, Helmut Lotti of K’s Choice waren er ook artiesten als The Rolling Stones, Bee Gees, The Jackson Five, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Bob Marley, Santana, Fleetwood Mac, Johnny Hallyday, Claude François, James Brown, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, Roxy Music, Queen, Toto, Deep Purple, Jerry Lee Lewis, Prince, Serge Gainsbourg, The Cure, Red Hot Chili Peppers, U2 ...