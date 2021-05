Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wil dat er omzichtiger wordt omgesprongen met de NIP-test

Borry vraagt zich af of meer weten wel altijd beter is. "Wat kun je aanvangen met die informatie? Hoe zinvol is het om bepaalde informatie te kennen? In Nederland schrijft de Gezondheidsraad voor dat de screening gekoppeld moet zijn aan 'zinvolle handelingsopties', terwijl het in dit geval niet helemaal duidelijk is wat ouders met deze informatie kunnen doen."

"Communicatie kan ook niet alles oplossen, want soms gaat het om resultaten die moeilijk te interpreteren zijn. Vaak is het allemaal heel onzeker en daar helpen we koppels niet noodzakelijk mee vooruit. We brengen ook heel wat moeilijkheden mee bij begeleiders die die informatie moeten overbrengen."

Beluister hier het volledige gesprek met professor Pascal Borry in "De ochtend" op Radio 1: