Schilderij van Picasso geveild voor 103,4 miljoen dollar: kunstmarkt krabbelt weer recht na coronacrisis

Marie-Thérèse Walter was van 1927 tot 1935 de geliefde van Picasso. Toen de twee elkaar ontmoetten in Parijs, was ze nog maar 17 jaar oud. Hun relatie moest geheim blijven, want Picasso was getrouwd. Toen Walter zwanger was, ontdekte de vrouw van Picasso de relatie. Ze ging onmiddellijk bij de schilder weg, maar scheiden deden ze nooit.

Walter beviel van een meisje, Maya. Maar ook haar relatie met Picasso was geen lang leven meer beschoren, want hij werd verliefd op Dora Maar, een fotografe en model. Picasso bleef Walter en zijn dochter wel financieel ondersteunen. In oktober 1977, vier jaar na de dood van Picasso, pleegde Walter zelfmoord.