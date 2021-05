Ronde van Frankrijk voor vrouwen keert terug in 2022: "Hier wachten we al jaren op", zegt topwielrenster Chantal Blaak

De Nederlandse topwielrenster Chantal Blaak is blij dat de Tour voor vrouwen er komt. "Eindelijk", klinkt het. "We wachten er natuurlijk al jaren op. Toen die eerste Ronde voor vrouwen gereden werd, was ik nog niet eens geboren." Blaak is ook tevreden dat het een volwaardige Ronde wordt: "Acht dagen en serieuze etappes, dat is belangrijk".

Blaak is ervan overtuigd dat de nieuwe Tour voor vrouwen een succes wordt. "Je ziet dat het echt leeft als wij die wedstrijden rijden. Dus dat gaat bij de Tour ook zeker zo zijn."