BEKIJK - Wil van Donald Trump blijft wet bij de Republikeinen: maak kennis met zijn nieuwe "pion" Elise Stefanik

Het is uitzonderlijk dat een "eentermijnspresident" na een verkiezingsnederlaag nog steeds aan de macht blijft bij een partij, toch blijft Donald Trump nog steeds de marsorders uitdelen bij de Republikeinen.

"Normaal gezien verdwijnen dat soort figuren in de coulissen van de geschiedenis, zwijgen ze zelf of worden ze het zwijgen opgelegd en zoekt de partij naar een nieuwe adem en een nieuwe stijl om opnieuw de verkiezingen te kunnen winnen. Dat is nu niet het geval. Donald Trump heeft de absolute greep over zijn partij."

Volgens Soenens hopen de Republikeinen met die strategie veel boze Trumpkiezers naar de stembus te lokken voor de volgende tussentijdse verkiezingen in 2022. "Als Trump die verliest, dan is het game over voor Donald Trump", besluit Björn.

