Twee aangestoken branden in leegstaande gebouwen in Menen

De eerste keer gebeurde het rond 16.20 uur in een leegstaande opslagplaats van het voormalige vlasbedrijf D'hondt langs de Wervikstraat. Daar hadden enkele jongeren stro en vlas in brand gestoken nadat ze er waren binnen gebroken. Het was de echtgenote van de landbouwer op rust die plots rook opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Zij konden het vuur snel blussen. De politie vatte enkele jongeren en nam ze mee voor verhoor.

Enkele uren later, om 19 uur brak er plots een brandje uit in een leegstaande fabriek langs de Poedermagazijnstraat in Menen. Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten nadat ze brand roken en een rookpluim zagen. Opnieuw rukte de brandweer uit. Enkele jongeren bleken hier een stoel in brand te hebben gestoken in het verloederde atelier van het leegstaande bedrijf. Buurtbewoners zagen nog enkele jongeren weglopen, maar die zijn voorlopig spoorloos. De schade bleef ook hier beperkt.