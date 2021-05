Tweede ontslag van personeelslid in stad Diest wegens vaccinatiefraude

Het is dus het tweede ontslag in een week tijd. Tegen drie andere medewerkers van het vaccinatiecentrum loopt nog een tuchtonderzoek. “Het is zeker en vast een zware week. Ook voor de betrokken personen is het zwaar als je dat te horen krijgt. We hebben uren samen gezeten met het schepencollege om die beslissing te maken, dat is een overleg waar uren over heen gaat. Dat weegt”, aldus burgemeester De Graef.