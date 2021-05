Uitvinder van speciale lijm op Post-it-briefjes is overleden

In 1977 kwam het gele memoblokje op de markt en sinds de jaren 80 is de Post-it alomtegenwoordig in kantoren over de hele wereld. Zelfs nu het kantoorleven meer en meer gedigitaliseerd geraakt, blijft de Post-it overleven. Zo was er in 2016 nog een heuse Post-it-challenge, waarbij de briefjes gebruikt werden om boodschappen te schrijven en tekeningen te maken op de ramen van kantoren. Dat veroorzaakte een opbod, dat perfect geïllusteerd wordt in onderstaand filmpje.

Bekijk hier een filmpje over een Post-it-oorlog in een kantoorgebouw in New York: