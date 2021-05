Universiteit Hasselt gaat nauwer samenwerken met vaccintester uit Alken

In het Anima Research Center in Alken worden op dit moment twee coronavaccins getest, het gaat om het Johnson&Johnsonvaccin en een Chinees vaccin. Het bedrijf zal vanaf volgende maand ook een afdeling hebben op de Health Campus van de universiteit, dat meldt TVL.

Bij de universiteit van Hasselt zijn ze blij dat het centrum een afdeling in Diepenbeek opent. “Het is een bedrijf waar we trots op mogen zijn in Limburg”, vertelt professor Piet Stinissen van UHasselt. “Ze zijn nauw betrokken bij nieuwe medische ontwikkelingen. Er zijn ook heel wat mensen tewerkgesteld bij het bedrijf. We hopen dat ze kunnen meewerken aan de medische sector in onze provincie.”