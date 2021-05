Vanaf wanneer ben je te oud om met de auto te rijden? "Volgens de wet staat op rijden geen maximumleeftijd"

Geen leeftijdsgrens

Vanaf wanneer ben je te oud om de weg op te mogen? En hoe overtuig je jouw ouders of grootouders om hun wagen aan de kant te laten?

Karolien Debecker stelde de vraag aan de Radio 2-luisteraars in haar programma "Wijs". Er kwam veel reactie op, maar wat is er op dat vlak eigenlijk geregeld in ons land?

Volgens Stef Willems van het VIAS Institute, het Belgisch kenniscentrum voor de verkeersveiligheid, bestaat er in ons land geen leeftijdsgrens. “Dat is trouwens in heel Europa zo. Er is wel een Europese richtlijn die enkele regels oplegt. Die zegt dat je bij bepaalde aandoeningen niet mag rijden, bijvoorbeeld wanneer je problemen hebt met je zicht. Maar op rijden staat geen maximumleeftijd.”

Toch leggen sommige Europese landen strengere regels op. Nederland bijvoorbeeld screent chauffeurs om de 5 jaar vanaf de leeftijd van 75 jaar. “Een grote Europese studie heeft uitgewezen dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de baten. Het verkeer wordt er niet veiliger door. Daarom volgen wij in België alleen die chauffeurs op van wie we weten dat ze een probleem hebben."

Op controle

Elk jaar beoordeelt VIAS Instute zo’n 5.000 chauffeurs op hun rijvaardigheid. “Het gaat bijna altijd om mensen die doorverwezen worden door een huisarts”, zegt Willems. “We zullen altijd proberen om hen zo lang mogelijk op een veilige manier in het verkeer te houden.”

Een totaal rijverbod is dus zeker niet altijd aan de orde. “Soms volstaat het om een aanpassing aan te brengen aan het voertuig, of mensen te laten rijden met een automatische versnellingsbak.” In andere gevallen helpt het om de risico’s te beperken: “Bijvoorbeeld een verbod om ’s nachts te rijden of passagiers mee te nemen. Of een straalbeperking: dan mag je bijvoorbeeld maar rijden in een straal van 5 km rond je huis.”

Die maatregelen laten mensen toe om veilig mobiel te blijven op hogere leeftijd.

Test jezelf

Twijfel je over je rijvaardigheid, of over die van een familielid? Doe dan de zelftest op www.senior-test.be. Haal je een oranje of rode score, dan kun je best een arts raadplegen. Je kunt uiteraard ook altijd rechtstreeks naar je dokter stappen.

Is je arts van mening dat er mogelijk een probleem is met je rijvaardigheid? Dan kan hij je doorverwijzen naar CARA, het rijgeschiktheidscentrum van VIAS.

Daar krijg je een medische screening die je aandoeningen in kaart brengt. Vervolgens helpt een neurologisch onderzoek de risico’s inschatten. Tot slot mag je de weg op met een rijinstructeur voor een rijtest. Op basis van de resultaten wordt dan de beste aanpak bepaald.