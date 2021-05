Leerlingen veiliger naar school dankzij nieuwe verkeerslichten in Rumst: "Auto's stopten pas als je al op het zebrapad stond"

De gemeente Rumst heeft verkeerslichten geplaatst aan twee gevaarlijke oversteekplaatsen in de omgeving van De Vosbergschool en De Wingerd in deelgemeente Terhagen. "Leerkrachten vertelden me hoe ze met één been al op het zebrapad moesten staan, voordat auto's eindelijk stopten.", aldus schepen van Mobiliteit Geert Antonio (N-VA).