Vrachtwagen verliest groot deel van lading op Antwerpse Ring: aansluiting naar E19 opnieuw versperd

Een tweede vrachtwagen is nu ter plaatse om de panelen over te laden. Intussen maakt de brandweer de rijbaan weer vrij. De weg is er nog volledig versperd en wie van Antwerpen naar Brussel wil rijden, moet de A12 nemen. De verkeershinder op de Antwerpse Ring blijft wel beperkt.

Gisteren gebeurde op precies dezelfde plek een ander ongeval met een vrachtwagen. Het ging toen om een vrachtwagen met 200 varkens die omkantelde. De aansluiting naar de E19 richting Brussel was toen ook een lange tijd versperd.