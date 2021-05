Conflictjournalist Rudi Vranckx: "Mogelijk pas over 1 of 2 weken Israëlisch grondoffensief in Gaza"

Als zo'n grondoffensief er komt, zal dat mogelijk pas over één of twee weken zijn, denkt VRT NWS-journalist en Midden-Oostenkenner Rudi Vranckx. "Eigenlijk wordt het draaiboek van de vorige drie Gaza-oorlogen gevolgd. Eerst gaat men zwaar bombarderen. Eén of twee weken. Na enkele weken komt dan die grondaanval. Het zou heel snel geweest zijn mocht dit nu afgelopen nacht al gebeurd zijn", meent Vranckx. "Een operatie in Gaza vraagt heel veel planning, heel veel voorbereiding."



De tweet van het Israëlische leger kan dan ook op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. "Ofwel was die heel dom ofwel heel slim, om te zien hoe Hamas zou reageren. Want daar gaat het om: een netwerk van duizenden kilometers tunnels in de grensstrook in Gaza. De Hamasstrijders gaan zich daar naar begeven en Israël kan dat observeren. En vannacht hebben ze net die plaatsen aan de grens heel zwaar gebombardeerd. Het is misschien militaire tactiek."

Bekijk hier de volledige analyse van Rudi Vranckx in "Terzake"