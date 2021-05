Waarom is de zonnewind heter dan verwacht? Supercomputer lost oud raadsel over ruimteweer op

"Dit is een ongelooflijke opwindende tijd om enorme simulaties van plasma te combineren met de meest recente waarnemingen van de Solar Orbiter. Onze kennis van de herverbinding en turbulentie zou een grote sprong voorwaarts kunnen maken door onze simulaties te combineren met de nieuwe gegevens van de Solar Orbiter", zei Agudelo.

Een van de instrumenten aan boord van het ruimtetuig is het Space's Spectral Investigation of the Coronal Environment (SPICE) instrument. Dat moet een van de geheimen van de zon ontsluieren: waar komt de zonnewind vandaan en hoe ontsnapt hij aan de zon?

