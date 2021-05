West-Vlaming coördineert vluchten met coronavaccins over hele wereld: “Temperatuur laag houden is grootste uitdaging”

Bruneel werkt voor luchtvaartmaatschappij TUI fly. Normaal moet hij er voor zorgen dat de passagiersvluchten vlot verlopen, maar die zijn er amper nog. Ondertussen doet TUI ook meer goederentransporten, waaronder het transport van coronavaccins valt. Bruneel is daar nu wereldwijd verantwoordelijk voor.

Hij liet al vaccins leveren in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Dominicaanse Republiek. “Je zou het niet onmiddellijk verwachten, maar bij zo’n vlucht is een heel team betrokken”, zegt Bruneel. “Er zijn piloten en cabinepersoneel, maar er vliegt ook telkens een specialist mee, die voortdurend controleert of die vaccins op de correcte manier vervoerd worden. We kunnen het ons natuurlijk niet permitteren dat er iets zou fout gaan, want elk vaccin is op dit moment broodnodig in de hele wereld”, besluit Bruneel.