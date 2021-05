Wetenschappers ontdekken nieuwe "spraakzame" dinosaurussoort in Mexico

Het exemplaar van de Tlatolophus galorum, zoals de dinosaurussoort is genoemd, werd al in 2013 gevonden in de noordelijke deelstaat Coahuila. De resten zijn goed bewaard gebleven omdat het dier waarschijnlijk kort na zijn dood in het water bedekt werd met sediment, aldus het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH).