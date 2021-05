WhatsApp voert morgen dan toch omstreden nieuwe privacyregels in, maar "privacy blijft gewaarborgd" 

"We hebben de afgelopen weken al meldingen getoond met daarin informatie over de update", gaat de mededeling van het bedrijf verder. "Nadat we iedereen de tijd hebben gegeven de informatie door te nemen, blijven we mensen eraan herinneren dat ze de informatie bekijken en akkoord gaan". Wie de nieuwe regels niet aanvaardt krijgt dus eerst enkele herinneringen, maar verliest na enkele weken geleidelijk aan belangrijke functies. Gebruikers kunnen wel nog inkomende telefoon- en video-oproepen beantwoorden, maar krijgen geen toegang meer tot hun lijst met berichten. Wie na die periode van "enkele weken" de nieuwe voorwaarden nog steeds niet goedkeurt zal geen oproepen, meldingen of nieuwe berichten meer ontvangen.