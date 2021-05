Eerste resultaten zone 30 in Brussel zijn positief: lagere snelheden, minder ongevallen en gelijke reistijden

Ook de gemiddelde snelheden zijn gedaald, zelfs in zones waar de beperking van 30 km/u niet van toepassing is. "Dat is iets dat we ook in andere steden zien waar dit is ingevoerd", zegt Van Den Brandt. "Overal in Brussel zijn mensen zich meer bewust van gevaar op de weg. Dat is goed voor de veiligheid maar ook voor het lawaai in de stad." De snelheidsvermindering kan je zien op de grafiek van Brussel Mobiliteit (zie onder). In alle zones met een beperking van 50 km/u is een daling en zelfs op wegen die ervoor al een zone 30 waren, daalt de snelheid. (lees verder onder foto)