Zonnebloemen voor Zoutleeuw, Van Gogh en solidariteit

Zundert is de zusterstad van Zoutleeuw, en tevens de geboorteplaats van Vincent Van Gogh. Door zonnebloemen te planten wil de stad Zoutleeuw die band in de kijker zetten. Het project kreeg de naam “Zonneleeuw” en is een initiatief van Fedasil Zoutleeuw in samenwerking met de stad. “Van Gogh is diegene die de prachtige zonnebloemen geschilderd heeft, vandaar dat we die zonnebloemen gebruiken als het symbool van verbondenheid en solidariteit het afgelopen jaar”, aldus burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).