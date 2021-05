Zorgen over vaccinatiebereidheid bij Franstaligen in ons land: 38 procent is van plan prik te weigeren, stelt coronabarometer

Diezelfde trend blijkt nu uit de coronabarometer. Daaruit moet blijken dat in totaal 38 procent van de Franstaligen zinnens is om zijn of haar prik te weigeren. In Vlaanderen is dat 20 procent, ook een substantieel aantal dus, maar toch een stuk minder.



Nu moeten de cijfers enigszins genuanceerd worden: de enquete is niet helemaal representatief voor de bredere bevolking. Er duiken relatief meer vrouwen, gepensioneerden en Nederlandstaligen in de cijfers op, maar de makers zijn er toch gerust op: dit is een trend. En ze is bovendien al een tijdje merkbaar.