En toen waren ze nog met zes: deze pianisten spelen de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd

De internationale jury telt tien leden; die geven elk apart punten, die bij elkaar worden opgeteld door een deurwaarder. Er is geen deliberatie. Gilles Ledure, directeur van Flagey en voorzitter van de jury, geeft zelf geen punten. Aan Klara lichtte hij toe hoe moeilijk de beslissing was om het aantal halvefinalisten en finalisten in te perken, noodgedwongen wegens corona. "We beseffen maar al te goed dat dit een grote impact heeft. Voor mij mochten alle 58 kandidaten naar de finale," lacht Ledure.