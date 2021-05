Vaccinatietaskforce bereidt extra coronaprik voor vanaf december: "Immuniteit verder opkrikken"

Hoewel er nog wetenschappelijke studies lopen, is de vaccinatietaskforce zich al aan het voorbereiden om eind dit jaar en zeker in 2022 een extra prik toe te kunnen dienen. "Het is de bedoeling om een booster te geven, die de immuniteit nog eens extra stimuleert. Dat is belangrijk om beschermd te zijn tegen het huidige virus dat circuleert, maar ook tegen toekomstige varianten", zegt Raemaeckers aan VRT NWS.

Het is nog niet helemaal duidelijk wie voor die prik in aanmerking zal komen. "Minstens de 65-plussers en ook de mensen met chronische aandoeningen. Klassiek zijn dat de personen die minder vlot immuniteit opbouwen. Dus dan gaat die derde prik die extra stimulans geven." Maar het is ook mogelijk dat iedereen die nu gevaccineerd is, een extra prik kan krijgen.