Politie maakt einde aan gijzeling van meer dan 10 uur in Sint-Joost-ten-Node

De politie kreeg rond de middag telefoon over een gijzeling in de Dwarsstraat. "Het betrof een gijzeling in de familiale sfeer", zegt Audrey Deraymaeker van de lokale politiezone Brussel Noord. "Rond 22.15 uur is de politie erin geslaagd de woning binnen te komen. De interventie verliep vlot en leidde tot de arrestatie van de dader. De man was gewapend, maar niet met een vuurwapen."

Bij de politieactie kon ook het slachtoffer worden bevrijd. Het gaat om een vrouw die lichtgewond was geraakt tijdens de gijzeling. Wat de precieze band is tussen haar en de verdachte, is niet helemaal duidelijk.

Het parket van Brussel geeft morgen meer informatie over de feiten.