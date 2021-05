Aantal cash-betalingen daalt met 39 procent, vooral ouderen zweren cash geld af

Ook betalen met de smartphone in een fysieke winkel wordt populairder, maar minder uitgesproken. 35 procent van de Belgen heeft dit jaar minstens één keer mobiel betaald in een fysieke winkel tegenover 30 procent voor de coronacrisis. Mobiel betalen in fysieke winkels is in de eerste plaats populair bij de lagere leeftijdscategorieën. Bij een kwart van 16- tot 24-jarigen is het zelfs het favoriete betaalmiddel geworden. Voor de crisis was dat nog maar 9 procent. De 55-plussers zijn er minder vertrouwd mee.