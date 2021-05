Mislukte plofkraak op filiaal van Bpost in Brasschaat

Rond half vijf poogden onbekenden om de bankautomaat, die zich binnen in een filiaal van Bpost aan de Bredabaan in Brasschaat bevindt, open te breken. Tijdens de actie trad een veiligheidsmechanisme in werking waardoor de ruimte zich met een soort gas vulde en de daders moesten wegvluchten. Ze lieten echter een explosief achter.

Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het springtuig onklaar te maken. Tijdens die actie werden de appartementen boven de bank even ontruimd. Intussen konden alle bewoners alweer naar huis. De bank kan ook haar normale werkzaamheden verderzetten, enkel de bankautomaat is zwaar beschadigd. Het parket van Antwerpen is een onderzoek naar de daders gestart.