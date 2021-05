Piste asielcentrum Bilzen definitief van de baan

Het toekomstig asielcentrum ging in de nacht van 10 op 11 november 2019 in vlammen op. Het onderzoek naar de brandstichting is nog steeds aan de gang. Nu de noodzaak voor extra capaciteit minder groot is, wordt de piste om een opvangcentrum in Bilzen te huisvesten verlaten wegens te duur en niet langer wenselijk.

"Ik heb ontzettend veel respect voor het engagement van de eigenaars", zegt Mahdi. "De hoeveelheid haatberichten en bedreigingen die ze hebben moeten ondergaan zijn onaanvaardbaar. Hopelijk brengt het onderzoek snel duidelijkheid. Ondertussen zorgen we voor lokale opvang van vluchtelingen, ook in Bilzen."

Mahdi zegt meer te willen inzetten op overleg met lokale besturen om zo tot een beter opvangbeleid te komen.

"Wat in Bilzen gebeurde, mag niet opnieuw gebeuren. Het heeft de Bilzenaars ook erg aangegrepen", verklaart burgemeester Johan Sauwens. "Wij zijn een gastvrije stad en willen lokale opvanginitiatieven organiseren. Ondanks ieders inspanningen liep het hier heel erg fout. De daders moeten gestraft worden."

Mahdi wijst er nog op dat Bilzen ondertussen heel wat inspanningen had geleverd om correct en goed te communiceren met haar inwoners via een vragenlijst op haar website. De lokale Limburgse politiezones bevestigden dat er geen toename was van criminaliteit daar waar de voorbije jaren een centrum was gevestigd.