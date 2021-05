Duizenden mensen bijeen in Brussel op pro-Palestijnse betoging

Niet alleen in Brussel, maar in ook op andere plaatsen in de wereld komen vandaag mensen samen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen. Ze willen dat Israël stopt met bombarderen en eisen het einde van de bezetting en het isolement van de Palestijnse gebieden.

Er zijn al betogingen geweest in Sydney en Melbourne in Australië, ook in Ankara, Madrid, Berlijn, Londen, Genève, Hamburg, Den Haag en Washington wordt er geprotesteerd. In Frankrijk werd de betoging in Parijs verboden wegens de coronapandemie, maar ook daar hebben mensen geprobeerd om samen te komen. De politie zette het waterkanon en traangas in om de mensen uit elkaar te drijven.