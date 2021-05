Uitslaande brand in leegstaand bedrijf in Herentals

Rond 16.30 uur heeft een leegstaand bedrijfsgebouw vuur gevat aan Stadsveld in het centrum van Herentals. Het ging om een zware, uitslaande brand met een grote rookontwikkeling. De zwarte rookpluim was vanaf 15 kilometer afstand reeds duidelijk zichtbaar.

De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle. Het gebouw is verdeeld in compartimenten. Slechts 1 compartiment is helemaal uitgebrand. De schade is wel heel groot. Het dak is ingestort.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandweer en politie voeren een onderzoek. Bij de brand raakte niemand gewond.