Vijfde nacht van beschietingen tussen Israël en Hamas, tien leden van zelfde Palestijnse familie komen om

Al voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen geweest tussen het Israëlische leger en Palestijnse militanten van de islamistische radicale beweging Hamas in de Gazastrook. Langs Israëlische kant vielen geen slachtoffers, maar in Gaza vielen tien doden uit één zelfde familie. Een bemiddelaar van de Amerikaanse regering is intussen aangekomen in Tel Aviv in een poging een staakt-het-vuren te onderhandelen.